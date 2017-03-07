FETÖ, soruları çaldı. Bu şekilde örgüt üyelerinin kritik sınavları kazanmasını sağladı. Onlar arasında teröristbaşı Gülen’in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni de vardı. 2014 yılında LYS’de Türkiye birincisi olan junior Gülen hakkında iddianame hazırlandı. Şu önemli saptama yapıldı: “Üstün başarısının ardında yatan hakiki neden kopyadır...”
Teröristbaşı Gülen, sinsi sinsi çalıştı. Adamlarıyla birlikte devlet kurumlarına sızdı. Bunu yaparken de en çok soruları çaldı. Gülen'in sorularla sınav kazandırdığı isimler arasında hem adaşı hem de yeğeni olan Fethullah Gülen de vardı. 2014 yılındaki LYS sonuçları açıklandığında herkes şaşırdı. Çünkü birinci olan ismin Fethullah Gülen adlı bir öğrenci olduğu açıklandı. Gülen'in okulu cemaatle anılan İzmir Özel Yamanlar Koleji olunca şüpheler arttı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar üzerine düğmeye bastı. Soruşturma açıldı. İddianamede Türkiye birincisi olarak bahsedilen Fethullah Gülen'in yeğeni de yer aldı.
15 ÖĞRENCİSİ İLK 100'E GİRMİŞTİ
Yeğen Gülen'le ilgili iddianamede şu ifadeler kullanıldı: "Cemaatin okullarının üstün başarısının sırrı kopya çekmekten olduğu geç ve acı şekilde anlaşılmıştır. Mesela 2014 yükseköğretim sınavlarında Türkiye birincisi olan örgüt liderinin akrabası ve aynı adı taşıyan çocuğun üstün başarısının altında yatan hakiki neden kopyadır." Öte yandan kapatılan İzmir Özel Yamanlar Koleji, üniversite sınavlarındaki başarısıyla biliniyordu. 2014 LYS'de İzmir Özel Yamanlar Koleji'nin 15 öğrencisi ilk 100'e girmiş, Ankara Başsavcılığı ise 2014 LYS'de usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Yeğen Gülen ise yüzde 100 bursla Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştı. Arkadaşlarıyla zafer pozu veren yeğen Fetullah Gülen, sınav öncesinde başarılı olmak için amcası Fetullah Gülen için de çalıştığını anlatmıştı. "Hocam için de ter döktüm. Ona son zamanlarda kötü şeyler söylüyorlardı. Böylece onlara da en iyi cevabı vermek istedim. Şimdi de bunu verdim. Hocamın adını bir kez daha duyurdum" diye açıklama yapmıştı.
Yeğen Fethullah Gülen, sınav sonuçları açıklandıktan sonra gazetecilerin karşısına geçip başarı pozları vermişti!
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