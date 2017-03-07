F tipi cezaevi

Türkiye'nin en iyi korunan cezaevlerinden biriydi. Ancak 5 Mart 2016 yılındameydana gelen bir firarherkesi şaşkına çevirdi.Çünkü firarın yaşandığı yer,Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ydi! 6 PKK'lı terörist o gün cezaevinden kaçıp firar etti! İşte bu kaçışın planı ise FETÖ'den geldi. Olaya ilişkin 2'si tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında yürütülen soruşturma bitti. Hazırlanan iddianamede, FETÖ üyesi zanlılar hakkında 30 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede, yüksek güvenlikli olan ve istisnalar dışında sadece terör örgütü mensuplarının barındırıldığı bir ceza infaz kurumundan 6 kişinin nasıl firar ettiğine de yer verildi. Buna göre gardiyanlar, sayım yapmadan mevcut bildirdi. Firariler çarşaflardan yaptıkları iplerle 25 metrelik cezaevi duvarından indi. Ancak duyarlı tel alarm vermedi! Firariler, duyarlı tel engelini bertaraf ettikten sonra, sürünerek 25 metre ilerideki 3 No'lu nöbet kulesine gitti. Ama nöbet tutması gereken asker o gece kulede değildi. Söz konusu asker "Başım ağrıyor" deyip koğuşa uyumaya gitmişti. FETÖ'nün bu planı sonrasında haklarında ömür boyu ceza istenen eli kanlı 6 PKK'lı terörist cezaevinden kaçıp gitmişti.
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