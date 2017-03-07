Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kadınlarının da tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer aldıklarını belirten Erdoğan, kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınların, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de kadınların Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vurduklarını ifade ederek, "15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi hayatı boyunca, kadınlara olan şükranlarını, onların haklarını koruma mücadelelerine destek vererek gösterme çabası içinde olduklarını belirten Erdoğan, son 14 yılda gerçekleştirdikleri reformlarla kadınların çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirdiklerini kaydetti.

"DAHA FAZLA ÇABA SARF ETMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 ile bugünün rakamlarına bakıldığında kadın hakları konusunda Türkiye'de yaşanan iyileşmenin açık ve net bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, eğitimde, 2002'de ilkokul ve ortaokulda yüzde 87 olan kız çocuklarının okullaşma oranının, yüzde 97'ye çıktığını, 2003'te yüzde 24 civarında olan kadınların istihdama katılma oranlarının ise geçen yıl yüzde 33'ü geçtiğini bildirdi.

Siyasette 2002'de yüzde 4,5'u bulmayan kadın milletvekili oranının, 3 kat arttığını ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu seviyeleri önemli görmekle birlikte, asla yeterli bulmuyoruz. Bilhassa insanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması için devlet ile birlikte üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor. Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."