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Baş haine 155 bin yıl

Baş haine 155 bin yıl
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) elebaşısı olan Gülen'e, 11 ilde 19 ayrı dava açıldı. Gülen'in bu davalarda 4 bin 490 kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası ile yargılandığı vurgulandı. FETÖ liderinin ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi durumunda alacağı ceza yıla vurulduğunda ise 155 bin yıla çıktı.


Fatih ULAŞ
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