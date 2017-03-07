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Antalya'da kritik Suriye zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak konuları ele alındı

Antalyada kritik Suriye zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'un, Akar'ın ev sahipliğinde Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.
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  • 07 Mart 2017, Salı 10:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

ABD ri ile anlasma olamaz cunku iki yuzlu ABD 'ri ISRAIL'in USAGIDIR bunun icin guvenilmez bir devlettir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 07.03.2017 12:19
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