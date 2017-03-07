Almanya bu yüzden kuduruyor!

FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerini kendi himayesinde barındıran Almanya, Türkiye'ye ise antidemokratik uygulamalarla saldırıyor. Teröristlerin Türkiye aleyhindeki kampanyalara polis koruması vererek yaptırtan Almanya, 'evet' kampanyası yapmak isteyen Türk siyasetçilere ise engel oluyor.



ALMANYA PKK VE FETÖ LOBİSİNİN ETKİSİ ALTINDA

Son yıllarda Almanya'da Neo-Nazilerin işlediği suçlar giderek artıyor. Üstelik bu gruplara Alman istihbaratının destek verdiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra FETÖ ve PKK terör örgütlerinin lobileri de Almanya'da Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor. FETÖ ve PKK ilişkili oldukları medya organlarıyla ve kurdukları derneklerle Alman siyasetçileri Türkiye aleyhinde kışkırtıyor.



ASIL SEBEP 3. HAVALİMANI VE EKONOMİK BÜYÜME

Terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kullanmak için elinde bulunduran Almanya'yı asıl kudurtan ise Türkiye'nin ekonomisiyle dünyada söz sahibi haline gelmesi. Almanya ise Türkiye'nin kendilerine bağımlı olmasını istiyor. Dev projelerle gücüne güç katan Türkiye, Almanya'nın açık hedefi haline geldi. 2018'de ilk etabı hizmete girecek olan üçüncü havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı devre dışı bırakacak. Bunun yanı sıra İstanbul'un finans merkezi haline gelmesiyle Körfez sermayesi Almanya yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı.



İşte Almanya'nın Türkiye'ye yönelik "gerginliği artırıcı" politikasının sebepleri...



