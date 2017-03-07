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bu yüzden kuduruyor!

Terör örgütlerinin üssü haline gelen , 'ye artık açık açık saldırmaya başladı. Referandum öncesi Almanya'da yapılması planlanan mitinglerin yasaklanmasıyla gerginlik iyice tırmandı. Peki Almanya'nın bu saldırgan tutumun sebepleri neler?

Almanya bu yüzden kuduruyor!

, ve DHKP-C gibi terör örgütlerini kendi himayesinde barındıran , 'ye ise antidemokratik uygulamalarla saldırıyor. Teröristlerin Türkiye aleyhindeki kampanyalara polis koruması vererek yaptırtan Almanya, 'evet' kampanyası yapmak isteyen Türk siyasetçilere ise engel oluyor.

ALMANYA PKK VE FETÖ LOBİSİNİN ETKİSİ ALTINDA
Son yıllarda Almanya'da Neo-Nazilerin işlediği suçlar giderek artıyor. Üstelik bu gruplara Alman istihbaratının destek verdiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra FETÖ ve PKK terör örgütlerinin lobileri de Almanya'da Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor. FETÖ ve PKK ilişkili oldukları medya organlarıyla ve kurdukları derneklerle Alman siyasetçileri Türkiye aleyhinde kışkırtıyor.

ASIL SEBEP 3. HAVALİMANI VE EKONOMİK BÜYÜME
Terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kullanmak için elinde bulunduran Almanya'yı asıl kudurtan ise Türkiye'nin ekonomisiyle dünyada söz sahibi haline gelmesi. Almanya ise Türkiye'nin kendilerine bağımlı olmasını istiyor. Dev projelerle gücüne güç katan Türkiye, Almanya'nın açık hedefi haline geldi. 2018'de ilk etabı hizmete girecek olan üçüncü havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı devre dışı bırakacak. Bunun yanı sıra İstanbul'un finans merkezi haline gelmesiyle Körfez sermayesi Almanya yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

İşte Almanya'nın Türkiye'ye yönelik "gerginliği artırıcı" politikasının sebepleri...
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  • 07 Mart 2017, Salı 23:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

böyle inadla almanya biryere gidemez artik bunlarin devri biti yeter artik özalin dedigi gibi dostun almanyaysa düsmana ne hacet birakin kudursunlar biz isimize bakak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2017 01:31
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