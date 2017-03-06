Mas'ada'kiler

Büyükada yine karanlık bir buluşmaya ev sahipliği yaptı! İki ABD’li, iki Alman ve bir İngiliz ajan, bir yalıda düzenlenen buluşmaya katıldı. Masada 8 Türk akademisyen ile birlikte STK temsilcileri de vardı! Konu ise üst aklın yönettiği ‘Hayır’ kampanyasıydı...
Vaiz lobisi, faiz lobisi, terör lobisi kol kola verdi. Türkiye'yi hedef seçti. Bu ittifak son olarak 15 Temmuz'daki kalleş darbe girişimini düzenledi. TSK'nın içindeki FETÖ cuntası darbeye yeltendi. Kahraman Türk milleti bu hainlere haddini bildirdi. Tüm bunlar olurken, Büyükada'da kan lobisi ellerini ovuşturarak gecenin sonunu beklemekteydi. Aralarında Amerikan İstihbarat ServisiCIA'da görevli olan ABD'liprofesör Henri Barkey'in debulunduğu 17 isim, Büyükada'da 1919'daki işgal günlerinde İngiliz Ordu Karargâhı olarak kullanılan Splendid Otel'de bir araya gelmişti. İşte bu toplantının bir benzerinin daha yapıldığı belirlendi. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre iki ABD'li, iki Almanve bir İngiliz ajanı İstanbul'a geldi. Ardından tekneyleBüyükada'ya geçti. Bu ajanlara 8 yerli akademisyen ileSivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de eşlik etti! Karanlık toplantı için adres olarak da daha önce bir Rum'a ait olan ardından bir Ermeni tarafından satın alınan bir yalı seçildi.
EKİP OLARAK HEYBELİADA'YA GEÇTİLER Masadaki gündem maddesi ise 'Hayır' kampanyasınaverilecek destekti. Karanlık masada toplanan bu ekip,kanlı 'Hayır' planlarını uygulamak için her türlü plana destekvereceklerini belirtti. Casuslarla bir araya gelen Türkler'inise ABD, Almanya ve İngiltere adına Türkiye'de faaliyetgösteren dernekler ile yardım kuruluşlarında görev alanisimler olduğu belirtildi. Toplantı bittikten sonra bu ekipdaha sonra Heybeliada'ya geçti. Söz konusu kişilerinkimlik bilgilerinin tespit edildiği ve Ankara'da fotoğrafeşleştirmelerinin yapıldığı kaydedildi.
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