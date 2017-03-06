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Mas'ada'kiler

Büyükada yine karanlık bir buluşmaya ev sahipliği yaptı! İki ’li, iki Alman ve bir İngiliz ajan, bir yalıda düzenlenen buluşmaya katıldı. Masada 8 Türk akademisyen ile birlikte STK temsilcileri de vardı! Konu ise üst aklın yönettiği ‘Hayır’ kampanyasıydı...

Masadakiler
Vaiz lobisi, faiz lobisi, terör lobisi kol kola verdi. Türkiye'yi hedef seçti. Bu ittifak son olarak 15 Temmuz'daki kalleş darbe girişimini düzenledi. TSK'nın içindeki cuntası darbeye yeltendi. Kahraman Türk milleti bu hainlere haddini bildirdi. Tüm bunlar olurken, Büyükada'da kan lobisi ellerini ovuşturarak gecenin sonunu beklemekteydi. Aralarında Amerikan İstihbarat Servisi CIA'da görevli olan ABD'li profesör Henri Barkey'in de bulunduğu 17 isim, Büyükada'da 1919'daki işgal günlerinde İngiliz Ordu Karargâhı olarak kullanılan Splendid Otel'de bir araya gelmişti. İşte bu toplantının bir benzerinin daha yapıldığı belirlendi. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre iki ABD'li, iki Alman ve bir İngiliz ajanı İstanbul'a geldi. Ardından tekneyle Büyükada'ya geçti. Bu ajanlara 8 yerli akademisyen ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de eşlik etti! Karanlık toplantı için adres olarak da daha önce bir Rum'a ait olan ardından bir Ermeni tarafından satın alınan bir yalı seçildi.

EKİP OLARAK HEYBELİADA'YA GEÇTİLER
Masadaki gündem maddesi ise 'Hayır' kampanyasına verilecek destekti. Karanlık masada toplanan bu ekip, kanlı 'Hayır' planlarını uygulamak için her türlü plana destek vereceklerini belirtti. Casuslarla bir araya gelen Türkler'in ise , ve İngiltere adına Türkiye'de faaliyet gösteren dernekler ile yardım kuruluşlarında görev alan isimler olduğu belirtildi. Toplantı bittikten sonra bu ekip daha sonra Heybeliada'ya geçti. Söz konusu kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve Ankara'da fotoğraf eşleştirmelerinin yapıldığı kaydedildi.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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