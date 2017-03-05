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’lı ler

16 Nisan u için en büyük ‘’ kampanyası ’dan geldi. Kalleş örgütün ’deki elebaşı Mustafa Karasu “Önderimiz için, federasyon kurabilmemiz için, Gezi ruhu için hayır” dedi. Hayır cephesinin kimlere hitap ettiğini açıkça ortaya koydu

Hayır’lı Kandiller
16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi u için çalışmalar devam ederken cephesinin en büyük temsilcisi 'dan "Neden hayır" sorusunun cevabı geldi. ve PKK'nın siyasi uzantısı 'nin desteklediği hayır kampanyası için, terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan elebaşı terörist Mustafa Karasu 'hayır' oyu istedi. PKK'nın kalleşçe uyguladığı terörizmi demokrasi mücadelesi olarak tanımlayan Karasu "Mücadele etmeden nasıl federasyon kazanacaksın. Bunun için en büyük fırsat referandum. Şimdi 7 Haziran ruhu ile birleşmek gerekiyor. Önderimiz için Hayır demek gerekiyor. Nasıl o zaman etki oluşturduysak 7 Haziran ruhu ile Gezi ruhu ile demokratik mücadele içinde Hayır diyeceğiz. 'PKK hayır diyecek' diyorlar. Ne diyecek hayır diyecek tabi" dedi.
PKK 'Gezi' ruhuyla hayır diyor!
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