Hayır’lı Kandiller

16 Nisan referandumu için en büyük ‘hayır’ kampanyası PKK’dan geldi. Kalleş örgütün Kandil’deki elebaşı Mustafa Karasu “Önderimiz için, federasyon kurabilmemiz için, Gezi ruhu için hayır” dedi. Hayır cephesinin kimlere hitap ettiğini açıkça ortaya koydu
16 Nisan'dayapılacakCumhurbaşkanlığıSistemi referandumu içinçalışmalar devam ederkenHayır cephesinin enbüyük temsilcisi PKK'dan"Neden hayır" sorusununcevabı geldi. CHP vePKK'nın siyasi uzantısıHDP'nin desteklediği hayırkampanyası için, terörörgütü PKK'nın yayın organıANF'ye konuşan elebaşıterörist Mustafa Karasu'hayır' oyu istedi. PKK'nınkalleşçe uyguladığı terörizmidemokrasi mücadelesiolarak tanımlayan Karasu"Mücadele etmeden nasılfederasyon kazanacaksın.Bunun için en büyükfırsat referandum. Şimdi 7Haziran ruhu ile birleşmekgerekiyor. Önderimiz içinHayır demek gerekiyor.Nasıl o zaman etki oluşturduysak7 Haziran ruhu ile Gezi ruhu iledemokratik mücadele içinde Hayırdiyeceğiz. 'PKK hayır diyecek' diyorlar.Ne diyecek hayır diyecek tabi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.