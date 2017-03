Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Bingöl'de vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin can çekiştiğini belirten Yıldırım, " Bu milletin düşmanı katiller Kandil'deki sözde ağababaları 'Sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz' diyorlar. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de PKK da, DEAŞ da bitecek. Vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül Anayasası'nın kalan izlerini de yok edecek" dedi.



FABRİKA MÜJDESİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim" dedi. Bingöl'e iki fabrika müjdesi veren Yıldırım, "Gençlere yeni iş imkanları kazandırılacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi̇ Meydanı'ndaki mitingte halka hitap ediyor. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"TÜRK DE KÜRT DE ZAZA DA LAZ DA BİZİM"

"Bu ülkede darbeler dönemi bitmiştir. Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı'nda Türkü, Kürtü, Zazası, Çerkezleri, Arapları, Romanları bir oldu, beraber oldu, omuz omuza verdi, zaferi kazandı, Cumhuriyeti birlikte kurduk. Askeri kılığına girmiş 3-5 haine bu vatanı teslim edecek göz var mı bizde? 1000 yıldır bu topraklardayız, daha nice nice yıllar bu topraklarda yaşayacağız.

Kardeşlikle bugünlere geldik, kenetlendik, zorlukları birlikte aştık, sevinçleri birlikte paylaştık. Herkes özgürlük içinde, kendi geleneklerini yaşayacak, dilini konuşacak, ibadetini de yapacak. AK Parti olarak 14 yıldır, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Ret politikalarını, inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik. Demokrasimizi geliştirdik, yasakları tek tek kaldırdık. Bu güzel ülkenin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş kabul ettik. Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasında girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz.

"EN ÇOK ZARARI SİZE VERİYORLAR"

Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl'e yaparken neler çektim neler... AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz.

Cazibe merkezileri programı ile birçok teşvik uyguladık. Bingöl'e iki büyük fabrika kuruluyor. Bingöl'e entegre yem fabrikası ve ilaç fabrikası kurulacak. Gençlere yeni iş imkanları kazandırılacak. Devleti kaybetmenin ne demek olduğunu Suriye'de görüyoruz. Küresel güçleri bizleri devletsiz, yersiz, yurtsuz bırakma gayretine girdikler.

"ARTIK CAN ÇEKİŞİYORLAR"

Tünelin ucunda ışık göründü, teröre büyük darbe vuruldu. Artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller Kandil'deki sözde ağababaları 'Sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz' diyorlar. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de PKK da, DEAŞ da bitecek. Vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül Anayasası'nın kalan izlerini de yok edecek.

Cumhurbaşkanılığı sistemi ile işler daha hızlı ilerleyecek. Türkyie bu sistemle 2023 hedeflerine ulacak. Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu kocaman bir yalan. Siz 5 yıl için seçeceksiniz. Beğenmezseniz seçmezsiniz. Külliyen yalan bu. 'Bu sistem Erdoğan için geliyor' diyorlar, bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir.