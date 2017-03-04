Yurtta Suç Konseyi

BULUŞMA ÇAYYOLU'NDA: İlk darbe toplantısı firari imam Adil Öksüz'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık 2015'te yapıldı. Darbeden 10 gün önce de Çayyolu'ndaki 3 katlı villada bir buluşma vardı. Buradaki toplantıya Adil Öksüz, Birol Kurubaş, Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan, Murat Koçyiğit ve Orhan Yıkılkan katıldı. Bu toplantıda Adil Öksüz, "Darbe başarılı olduğu anda ilk iş olarak cezaevindeki cemaat mensupları çıkarılacak" emrini verdi..
SAATİ ERKENE ALDILAR: Darbe girişiminin 16 Temmuz 2016 günü saat 03.00'da başlaması planlandı. Ancak 15 Temmuz günü örgüt üyesi bir subay MİT'e durumu ihbar edince saat 20:30'da darbeciler düğmeye bastı.
İTİRAF NOTLARI: Sıkıyönetim direktifinde imzası bulunan cuntacı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün sırt çantasında notlar ele geçirildi. El yazısı ile yazılan notlarda, "Canım eşim, seni gerçekten her şeyden çok sevdim. Ama bu başkaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet..." ibareleri bulunuyordu.
PATATES HAT: Darbeciler, 14-15-16 Temmuz tarihlerindeki görüşmeleri başka şahıs adına aldıkları telefon hatları üzerinden gerçekleştirdiler.
AYAKKABIDAN ÇIKTI: Orgeneral Yaşar Güler'in cuntacı emir subayı Mehmet Akkurt, darbe girişimi sırasında öldürülmüştü. Akkurt'un yatak odasında bulunan bir ayakkabının içerisinde Güler'in kaçırılmasına ilişkin krokiler ele geçirildi.
8 BİN TERÖRİST: İddianamede, FETÖ'nün 8 binden fazla asker elbisesi giyen teröristi ile 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullandığı belirtildi.
221 ŞÜPHELİYE DAVA: Soruşturmada 221 şüpheliye dava açıldı. Sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülen ve 38 konsey üyesinin (Semih Terzi öldüğü için hariç) toplamda, 2 bin 991'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 müebbet ve çeşitli suçlardan 485'er yıl hapis cezaları istendi.
1960'I ÖRNEK ALDILAR: İddianamede cuntacıların 27 Mayıs 1960 darbesini yapan Milli Birlik Komitesi'ni 'taklit' ettikleri belirtildi. FETÖ'nün darbe girişimi ile 1960 cuntası arasındaki bir başka benzerlik de emir komuta zinciri içinde yapılmamaları oldu.
1-) Akın Öztürk 2-Ahmet Bircan Kırker 3-Ahmet Özçetin 4-Ali Kalyoncu 5-Ali Osman Gürcan 6-Ali Yazıcı 7-Bilal Akyüz 8-Cemil Turhan 9-Doğan Öztürk 10- Erhan Caha 11-Ertuğrul Terzi 12-Fırat Alakuş 13-Gökhan Şahin Sönmezateş 14-Hakan Evrim 15-Halil Gül 16-İlhan Talu 17-Kubilay Selçuk 18-Mehmet Dişli 19-Mehmet Partigöç 20-Mehmet Şahin 21-Muhsin Kutsi Barış 22-Murat Aygün 23-Murat Koçyiğit 24-Mustafa Barış Avıalan 25-Muzaffer Düzenli 26-Orhan Yıkılkan 27-Osman Kardal 28-Osman Kılıç 29-Osman Ünlü 30-Ömer Faruk Harmancık 31-Özcan Karacan 32-Özkan Aydoğdu 33-Ramazan Gözel 34-Savaş Kabaklı 35-Semih Terzi 36-Sinan Sürer 37-Turgay Sökmen 38-Ünsal Coşkun
ÜRKÜTÜCÜ YÜZ
İddianamede 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nı basan cuntacıların görüntüleri de yer aldı. Darbeci askerleri komuta eden kişinin ise Kıdemli Albay Fırat Alakuş olduğu saptandı. Alakuş ile beraberindeki cuntacıların derdest ettiği isimlerden biri de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'tı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Alakuş için "ürkütücü yüz" ifadesini kullanmıştı.
* Orgeneral Hulusi Akar, darbeciler tarafından karargahtan böyle çıkarıldı.
GENELKURMAY BAŞKANI ÖZTÜRK OLACAKMIŞ!
Çatı iddianameye göre, FETÖ'cülerin hazırladığı atama listesinde Akın Öztürk'ün Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na getirilmesi planlanmış. Hainlerin rehin aldığı Genelkurmay Başkanı Akar, darbeye karşı çıkınca örgüt başarıya ulaşmaları halinde Akın Öztürk'ü Genelkurmay Başkanı yapmayı kararlaştırmış.
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