Yol Durumu
  1. Karakozak ilk hedef

Toprak altı hainlik

Toprak altı hainlik
Güvenlik güçlerimiz 'ya geçit vermedi. Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından büyük bir düzenlendi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 terörist silahlarıyla birlikte ele geçirildi. Ekipler arazide arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirirken, bir sığınıktaki hareketliliği fark etti. Yapılan operasyonda sığınağa saklanan terörist, anında yakalandı. Sığınak; içinde bulunan çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

PKK'lı teröristler artık saklandıkları dağların en ücra köşesinde bile Mehmetçik tarafından kıskıvrak yakalanıyor.
Etiketler: , , , ,
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar