Toprak altı hainlik

Güvenlik güçlerimiz terör örgütüPKK'ya geçit vermedi. Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından büyük bir operasyon düzenlendi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 teröristsilahlarıyla birlikte elegeçirildi. Ekipler arazide arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirirken, bir sığınıktaki hareketliliğifark etti. Yapılan operasyonda sığınağa saklanan terörist, anında yakalandı. Sığınak; içinde bulunan çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.
PKK'lı teröristler artık saklandıkları dağların en ücra köşesinde bile Mehmetçik tarafından kıskıvrak yakalanıyor.
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