Karakozak ilk hedef

El Bab’ı terörden temizleyen ÖSO ve Mehmetçik doğuya yöneldi. Menbiç yolunda Ulaşlı’da onlarca PKK’lı öldürüldü. Menbiç ile beraber, taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin önceden bulunduğu Karakozak’ın da alınacağı öğrenildi
Türkiye El Bab'ın ardından terör örgütü PKK/PYDYPG'nin kontrolündeki Menbiç'in de temizlenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün "YPG, Menbiç'ten çekilmezse vururuz" şeklinde net bir uyarı yaparak Türkiye'nin pozisyonunun altını bir kez daha çizdi. Bu arada Özgür Suriye Ordusu ise Menbiç yolunda hareketegeçti. Ulaşlı'da çok sayıda PKK'lı öldürüldü. PKK/PYD terör örgütü Türkiye'nin Menbiç'e girmesini önlemek için Suriye bayrağı çekerken, kaynaklar ise Menbiç'in hemen doğu yönündeki Karakozak Köyü'ne dikkat çekti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah ve iki muhafızının kabri, 2015 yılına kadar Suriye'nin Karakozak Köyü'nün Fırat kıyısındaki türbede metfun olarak bulunuyordu. Menbiç'e yapılacak bir harekatta, M4 Karayolu'nun yanında bulunan ve Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan türbe alanın da kurtarılabileceği ifade edildi. Menbiç'e yapılacak harekatta Karakozak Köyü'ndeki türbe alanın da kurtarılarak etrafının güvenli hale getirilebileceği, böylece PKK/ PYD'nin de Fırat'ın doğusuna itilebileceği belirtildi. Operasyonun daha sonra şu an DEAŞ kontrolünde bulunan Rakka yakınlarındaki Caber Kalesi'ni de hedef alabileceği öğrenildi.
RUSYA: PYD/PKKMENBİÇ'İ DEVREDECEK
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Rudskoy, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Menbiç'in Esed'e devredileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya ve Esed rejimine bağlı araçların, yardım konvoylarına eşlik ederek Menbiç'e girdiğinden haberdar olduklarını açıkladı.
* Süleyman Şah Türbesi, 1973 yılında güneydeki Türk toprağı Caber Kalesi'nden Karakozak Köyü'ne taşınmıştı. DEAŞ'ın türbeye saldırma ihtimali artınca türbe Türkiye sınırına taşındı.
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