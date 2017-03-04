Kablolu cani kıskıvrak

İzmir Tire'de geçen Aralık'ta iki çocuk annesi Kader K. (22), geçimsizlik nedeniyle bir süre önce cezaevinden çıkan eşi Bayram K.'den (26) ayrıldı. Ardından çocuklarıyla beraber Tire'deki evini terk ederek annesi Safiye K.'nin evine gitti. Ancak, annesinin telkinleri sonrası evli kadın, eşiyle arasını düzeltmek için evlerine döndü. Üç gün sonra karı-koca arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Bayram K., eşi Kader K.'yi ütü kablosu ile boğdu. Daha sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan Bayram K., "Evde eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedikten sonra telefonu kapattı. Ancak zanlı koca, polisler gelmeden kaçtı. Olayın üzerinden 74 gün geçti. İstihbarat çalışması yürüten polis, Bayram K'nin Tire Asri Mezarlığı'nın üst kesimlerindeki ağaçlık alanda saklandığını tespit etti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, Bayram K.'yi dün gece yakalayıp gözaltına aldı. Cani koca, Emniyet'e götürüldü.



