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İş merkezinde facia!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir iş merkezinin 4’üncü katından düşen 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

İş merkezinde facia!
Korkunç olay dün Erzurum'da yaşandı. Bir iş merkezinin 4'üncü katında esnaf olan oğlunu ziyarete giden Vasfi Keleş (65) daha sonra katta bulunan diğer mağazalara uğradı. Bir süre sonra da katta yürürken rahatsızlanan Keleş, demir korkuluklara dayanarak destek almaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Vasfi Keleş, 4'üncü kattan düşerek yaklaşık 20 metreden yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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