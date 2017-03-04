Evde vahşet

Kan donduran olay İstanbul Kartal'da yaşandı. Bir GSM operatör firmasında bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Volkan Karadeli (36), yaklaşık 1 ay önce yeni eve taşındı. Önceki gün işe gelmemesi üzerine iş arkadaşları oturduğu daireye gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Polise haber verildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, genç mühendisi kanlar içinde buldu. Defalarca bıçaklandığı belirlenen Karadeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 36 yaşındaki mühendisin daireye yaklaşık 1 ay önce taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Karadeli'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ahmet ALTINDİŞ