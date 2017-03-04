Yıllardır PKK, DHKP-C ayrımı yapmadan her terörün ev sahipliğini yapan Almanya, son olarak 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülere de kucak açarak terör seviciliğine devam etmişti. Almanya'nın barındırdığı isimlerden biri olan Deniz Yücel, Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Die Welt gazetesinde çalışırken; PKK propagandası yapmak nedeniyle Türkiye'detutuklandı. Almanya ise buna karşılık Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau şehrindeki mitingini saçma sapan bahanelerle engelledi.
SUÇU BELEDİYEYE ATIYORLAR
Türkiye'de PKK propagandası yapan Yücel'in ceza almasına çıldıran terör yuvası Almanya, bununla da hızını alamadı. TAKVİM ekibine Berlin'de yardımcı olan Alman gazeteci Martin Lejeune'ye ceza yağdırdı. Almanya bu ikiyüzlülüğüortaya çıkınca ise kıvırmaya başladı.Merkel ve Adalet Bakanı Maasbunun hükümet kararı olmadığınıbelirterek, Türkiye ile ilişkilerininbozulmaması konusunda çıkışlaryaptı. Merkel "Bu karar Gaggenau Belediyesi'nin yerel bir kararıdır" diy erek işin içinden çıkmaya çalıştı. Belediye Başkanı Michael Pfeiffer de sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti.
Almanya, terör propagandası yapan Deniz Yücel'in tutuklanmasına çıldırdı, Bekir Bozdağ'ın mitingini engelledi. İkiyüzlülüğünü kapatmak için kıvırmaya başladı. Şansölye Merkel "Karar bizim değil, belediyenin" dedi.
* Hürriyet'in ortağı Die Welt'te çalışan Deniz Yücel, her PKK etkinliğinde boy gösterdi.
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