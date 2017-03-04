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Canlı skandal!

TAKViM, firari ’ın yerini tespit etti. ’nın maskesini indirdi. Çılgına dönen Merkel yönetimi ise bu habere destek veren Alman ’ye 865 euro ceza kesti, hapisle tehdit etti

Canlı skandal!
'nın "Basın Özgürlüğü" palavrası lafta kaldı. Türk medyası ve siyasiler hakkında yasak üstüne yasak kararı alındı. TAKVİM'in haberleri ise işte bu çifte standardı kanıtladı.

Vatana ihanetten yargılanan 'la ilgili haberimiz, Almanlar'ı çıldırttı. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e eşlik eden , kendi ülkesinde kıskaca alındı.

Firari Dündar'ın avukatı Martin Würfel, Lejeune'ye skandal bir mektup yolladı. 865 euro istediği yetmezmiş gibi "Hapse attırırım" tehdidini savurmaktan da kaçınmadı.

Ülkesinin ikiyüzlülüğüne isyan eden Lejeune, yaşadığı baskıyı şöyle anlattı: Sadece gazetecilik yaptım. Türk düşmanı olmadığım için beni yıldırmaya çalışıyorlar!

* İşinden atılan Alman gazeteci Martin Lejeune, yakın dostu Mevlüt Yüksel'i Berlin'de yalnız bırakmadı. Çekilen görüntüler, TAKVİM'in yanı sıra aHaber'deki Yaz-Boz programında da yayınlandı. Almanya bu yüzden Lejeune'ye ağır fatura çıkardı.

Terör örgütlerinin anavatanı Almanya!
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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