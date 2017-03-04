Canlı skandal!

Vatana ihanetten yargılanan Can Dündar'la ilgili haberimiz, Almanlar'ı çıldırttı. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e eşlik eden gazeteci Martin Lejeune, kendi ülkesinde kıskaca alındı.
Firari Dündar'ın avukatı Martin Würfel, Lejeune'ye skandal bir mektup yolladı. 865 euro istediği yetmezmiş gibi "Hapse attırırım" tehdidini savurmaktan da kaçınmadı.
Ülkesinin ikiyüzlülüğüne isyan eden Lejeune, yaşadığı baskıyı şöyle anlattı: Sadece gazetecilik yaptım. Türk düşmanı olmadığım için beni yıldırmaya çalışıyorlar!
* İşinden atılan Alman gazeteci Martin Lejeune, yakın dostu Mevlüt Yüksel'i Berlin'de yalnız bırakmadı. Çekilen görüntüler, TAKVİM'in yanı sıra aHaber'deki Yaz-Boz programında da yayınlandı. Almanya bu yüzden Lejeune'ye ağır fatura çıkardı.
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