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Tatbikat yalanı...

Tatbikat yalanı...
FETÖ'nün ihanetine ilişkin davalar görülmeye başlandı. Cuntacılar kendilerini "tatbikat" bahanesiyle savunmaya kalktı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı'nın savcılığa gönderdiği "Bilirkişi Raporu" cuntacıları yalanladı. Söz konusu raporda, TSK'daki tüm tatbikatların en geç 15 Haziran'da bitirildiği vurgulandı. Ayrıca zırhlı araçların şehir merkezlerinde trafiğe çıkarılamayacağı açıklandı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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