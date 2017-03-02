Tatbikat yalanı...

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetine ilişkin davalar görülmeye başlandı. Cuntacılar kendilerini "tatbikat" bahanesiyle savunmaya kalktı. Ancak GenelkurmayBaşkanlığı'nın savcılığagönderdiği "Bilirkişi Raporu"cuntacıları yalanladı. Söz konusu raporda, TSK'daki tüm tatbikatların en geç 15 Haziran'da bitirildiği vurgulandı. Ayrıca zırhlı araçların şehir merkezlerinde trafiğe çıkarılamayacağı açıklandı.
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