Karar siyasi değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini ve kararın siyasi olmadığını belirterek, bu konuda itiraz başvurularının bulunduğunu dile getirdi. Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsızTürk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.