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Karar siyasi değil

Karar siyasi değil
Adalet Bakanı , Almanya'nın gazetesinin Türkiye muhabiri 'in tutuklanmasıyla ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini ve kararın siyasi olmadığını belirterek, bu konuda itiraz başvurularının bulunduğunu dile getirdi. Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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