Büyük temizlik

TERÖR örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, hainlikte sınır tanımadı! HDP'li belediyeler vatandaşa değil hendek kazan teröristlere kucak açtı. Terörün eş başkanları tutuklandı. Yerlerine kamu görevlileri atandı. Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Mustafa Kılıç ise PKK ile HDP arasındaki kanlı ittifakı anlattı. Kılıç, daha önce 110 kişinin belediye ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı. İnceleme sonucunda 390 kişinin de PKK'lı yakını çıktığını vurguladı. Mustafa Kılıç, "Örgütle ilgisi olanların hepsini temizledik. Onların yerine fakir fukara, özürlü, şehit yakını, işe ihtiyacı olan insanlarımızı ikame etmeye çalışıyorum" dedi. Bu arada Kılıç'ın talimatıyla belediyeye ait eğitim destek evlerinde yapılan incelemede, aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitap ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Kaymakam Kılıç, "5-6 yaşındaki çocuğa örgütsel dokümanlarla eğitim verilmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.