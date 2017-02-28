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Büyük temizlik

HDP’li belediyeler vatandaşa değil teröre çalıştı! Diyarbakır’ın ’nde çalışan 390 kişi ’lı yakını çıktı. Kaymakam göreve başlayınca hepsi işten atıldı...

Büyük temizlik
TERÖR örgütü 'nın siyasi uzantısı olan HDP, hainlikte sınır tanımadı! HDP'li belediyeler vatandaşa değil hendek kazan teröristlere kucak açtı. Terörün eş başkanları tutuklandı. Yerlerine kamu görevlileri atandı. Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Mustafa Kılıç ise PKK ile HDP arasındaki kanlı ittifakı anlattı. Kılıç, daha önce 110 kişinin belediye ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı. İnceleme sonucunda 390 kişinin de PKK'lı yakını çıktığını vurguladı. Mustafa Kılıç, "Örgütle ilgisi olanların hepsini temizledik. Onların yerine fakir fukara, özürlü, şehit yakını, işe ihtiyacı olan insanlarımızı ikame etmeye çalışıyorum" dedi. Bu arada Kılıç'ın talimatıyla belediyeye ait eğitim destek evlerinde yapılan incelemede, aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitap ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Kaymakam Kılıç, "5-6 yaşındaki çocuğa örgütsel dokümanlarla eğitim verilmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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