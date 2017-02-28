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alarmı

Bukalemun terörist alarmı
Darbecilerin gerçek yüzüyle tüm dünya yüzleşmeye başladı. 'ye karşı Avustralya başta olmak üzere ABD, Hollanda, Avusturya ve Almanya, radikal terörizmle bütçe için ayrılan örtülü ödenek fonlarını askıya aldı. FETÖ'nün 11 Eylül sonrası başlayan, "ılımlı İslam-barış" masalı 15 Temmuz silahlı darbe girişimiyle sonlandı. Avustralya hükümeti, fonlarla FETÖ'cülerin ilişiğini kesme kararı aldı.


Safure CANTÜRK
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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