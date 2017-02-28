Bab’a dönüş

Mehmetçik, El Bab’ı DEAŞ teröründen kurtardı. Ölüm korkusu içinde evlerini terk eden halk yuvalarına dönmeye başladı. Gözyaşları içinde yurtlarına kavuşan Bab’lı vatandaşlar, Türk askerine teşekkür etti...
Mehmetçik, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'ı DEAŞ teröründen temizledi. Yıllardır baskı altında tutulan, aylardır ise ölüm korkusu içinde yaşayan bölge halkı da yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. ÖSO Saha Komutanı Muhammed Ali yaptığı açıklamada, Bab merkezinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kurtarılmasının ardından sivillerin ilçeye güvenli şekilde dönüşünü sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bunun için ÖSO'ya bağlı bomba uzmanlarının yoğun çaba harcadığını ifade eden Ali, "Mayın ve patlayıcılardan temizlenmeyen bölgelere sivillerin girişine izin vermiyoruz. Bunu sivillerin güvenliği için yapıyoruz" dedi. Sivillerin dönüşüyle Bab'da gündelik hayatın da zamanla normale döneceğini belirten Ali, "İlçede sivil hayatın devamı için un temin ediyoruz. Bab'ı terk eden aileler yavaş yavaş ilçeye gelmeye başladı." diye konuştu. Terör örgütünden temizlenen Bab'a dönen sivillerden Abdo Muhammed ise evine kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. DEAŞ'a karşı büyük bir mücadele verildiğini aktaran Muhammed, "Türk askerineve ÖSO'ya teşekkür ederim. İnşallah tümterör örgütleri ülkemizi terk eder" dedi.
'BİZE EKMEK, SU VERİYORLAR'
Suriyeli Um Abdo ise DEAŞ zulmünden kaçarak evlerini terk ettikten sonra dağda yaşadıklarını anlattı. Terör örgütünden çok zulüm gördüklerini ifade eden Abdo, "DEAŞ'ın baskısını her gün hissediyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. DEAŞ'a katılmayanların evleriher gün aranıyordu, çok korkuyorduk. Yemek ve ekmek yoktu, hayat çok pahalıydı" diye konuştu. Bab sakinlerinden Naci Halo iki aydır evden çıkamadığını belirtti ve "İlk defa bugündışarı çıktım. ÖSO mensupları bize gıda, suve ekmek verdi. Allah'a şükür Türk askerisayesinde DEAŞ'tan kurtulduk" dedi.
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