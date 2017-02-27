Sultangazi alev alev

İstanbul Sultangazi'de dün akşam saatlerinde bir Ambalaj Aktarma ve Geri Dönüşüm Tesislerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangın geniş alana yayılırken Arnavutköy, Gaziosmanpaşa,Sultangazi, Şişli, Başakşehir,Kemerburgaz itfaiyeekipleri müdahaledebulundu. Yangın, yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye sağlıkekipleri müdahaledebulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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