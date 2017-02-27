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alev alev

Sultangazi alev alev
İstanbul 'de dün akşam saatlerinde bir Ambalaj Aktarma ve Geri Dönüşüm Tesislerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangın geniş alana yayılırken Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Başakşehir, Kemerburgaz itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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