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İstanbul'da önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile Beylerbeyi Sarayı'nda görüşecek.

İstanbulda önemli görüşme
Cumhurbaşkanı , Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile görüşecek.

Erdoğan, Beylebeyi Sarayı'nda gerçekleşmesi planlanan görüşmeden önce Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:17
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