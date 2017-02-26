"Kılıçdaroğlu anma programına gölge düşürdü"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, BBP lideri Mustafa Destici ve AK Partiyi temsilen TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ve bazı milletvekilleri Saadet Partisi'nin düzenlediği Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gönderdiği mesajlar da okundu.
SOKAĞA VE ŞİDDETE ASLA PRİM VERMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Merhum Hocamız tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete bu ülkenin ufkunu açmaya vakfetmiş bir büyük ilim ve devlet adamıydı. Onun en önemli özelliği hayatı boyunca inandığı değerler uğrunda mücadeleyi kendine görev addetmiş bir dava adamı olmasıydı. Kurduğu 5 partinin 4'ü antidemokratik yollarla kapatılmasına rağmen o her zaman siyaseti siyasetin imkanlarını savunmuş, sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir" ifadeleriyle merhum Erbakan'a rahmet diledi.
KILIÇDAROĞLU ANMA PROGRAMINA GÖLGE DÜŞÜRDÜ
CHP Genel Başkanı da etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmak davet aldığında bir an bile katılmak için tereddüt etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın en temel özelliğinin "millici"lik olduğunu belirterek, "Ülkesini seven ve topraklarına bağlı bir vatanseverdi" dedi.
Konuşmasında parlamenter sisteme sıkça vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Meclis'in yetkisi kısıtlandırılmak isteniyor. Bu çok talihsiz" diye konuştu.
FEYZİOĞLU'NDAN "KOALİSYON" GÜZELLEMESİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan programda siyasetçiler Erbakan'ın hayatını ve verdiği mücadeleyi anlattı. Feyzioğlu ise konuşmasında "Bugün sıklıkla eleştirilen kötü bir şeymiş gibi gösterilen koalisyonların milli çıkarları hep birlikte koruma yönünde önemli olduğunu anlayabiliriz" diyerek koalisyon güzellemesi yaptı.
GÖZ GÖRE GÖRE ÇARPITTI
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın 69 yıllık dava arkadaşı Kutan'ın sözlerinin aksine katılımcılara Merhum Erbakan'ın başkanlık sistemine karşı olduğu yalanını söyledi. Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın çeşitli konuşmalarından cımbızladığı sözleri etkinlikte dile getirdi.
SABAH
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