ÜLKE BİR ANDA ÇALKALANDI
2012'den bu yana DEAŞ saflarına 145 Danimarka vatandaşının katıldığı ve bunlardan 29'unun devletin bağladığı işsizlik ve malulen emeklilik maaşlarını almayı sürdürdüğü belirlendi. Danimarka Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen, geçen yıl Danimarka basınında yer alan 'DEAŞ'a katılan Danimarkalılar işsizlik maaşı alıyor' yönündeki haberleri doğruladı. DEAŞ'a katılan Danimarkalıların aldığı maaşların toplamının 85 bin Euro'yu (330 bin TL) geçtiği öğrenildi. Başbakan Lars Lokke Rasmussen, teröristlere bu tür ödemelerin yapılmaması için yasal boşlukları kapatacak bir düzenleme hazırlandığını duyurdu. Hükümetin bu açıklamasına muhalefetten büyük tepki geldi.
ÜLKEMİZDEN UTANIYORUZ
Danimarka Meclisi'nde 13 sandalyesi bulunan Birleşik Liberal Partisi'nin üyesi olan ve Gençlik Hareketi'nin sözcülüğünü yapan Nikita Klaestrup "Burada milyarlarca dolar harcanıp tüm dünya tarafından çözülmeye çalışan bir sorundan bahsediyoruz. Ve bu sorun nedeniyle her gün yüzlerce masum insan hayatını kaybediyor. Hükümetin bu kadar büyük bir soruna karşı ciddiyetsiz yaklaşımı kabul edilemez. Tüm dünya bizi sığınmacılara karşı acımasız olarak tanıyor. Şimdi de hükümet nedeniyle DEAŞ'a para sağlayan bir ülke olduk" eleştirilerini yaptı.
DEAŞ BAŞKENTİ İSVEÇ
Avrupa'da yapılan araştırmalar son bir yılda İskandinav ülkelerinin DEAŞ'a en çok terörist gönderenler olduğunu gösterdi. Araştırmalara göre İsveç bu ülkelerin başını çekti. Son dönemde binden fazla terörist DEAŞ'a katılmak üzere İsveç'ten yola çıkarken bunlardan bir kısmı Türkiye'de yakalanmıştı. İsveç'te yaşayan bir DEAŞ militanının da Facebook hesabından yaptığı çağrıyla örgüt için binlerce dolar bağış topladığı ortaya çıktı.
ÜLKEM KAN TÜCCARLIĞI YAPIYOR
Danimarka Birleşik Liberaller Partisi üyesi ve Gençlik Hareketi Sözcüsü Nikita Klaestrup, halkı sokak protestolarına çağırdı.
* Danimarka Kraliçesi II. Margrethe de DEAŞ'lılara ödenen para sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.
* EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ
DEAŞ'ın içinde AB ülkelerinden gelen yaklaşık 10 bin terörist bulunuyor.
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