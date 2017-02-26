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İlk mutlu sabah

İlk mutlu sabah
Suriye'de, terör örgütü 'tan temizlenen 'nın devam ettiği bölgesinde vatandaşlar yıllar sonra dün ilk kez mutlu bir sabaha uyandı. Önceki gün Özgür Ordusu askerleri ve Mehmetçik'e büyük sevgi gösterilerinde bulunan halk sabah saatlerinde yıkılan evlerde kalan evcil hayvanların kurtarma operasyonu yapıldı. El Bab'da birçok nokta Türk bayrağı dalgalanırken Mehmetçik de bölgedeki sivillere yardıma devam etti. Teröristlerden arındırılan şehirde dün tuzaklanmış mayın ve bomba temizleme çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamanda Kilis'in Elbeyli İlçesi üzerinden El Bab'a çekicilerle 2 mayın temizleme aracı sevk edildi. Mayın temizleme araçlarını taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'ye geçiş yaptı.


* Bab sakinleri dün yıkıntılar arasında ölüme terk edilmiş birçok evcil hayvan kurtardı.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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