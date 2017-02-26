FETÖ'cü 5 emniyet müdürüne SİT alanında konut yapmak istedikleri için soruşturma başlatıldı. Tahşiye kumpasından yargılanan Tufan Ergüder, şike kumpası dönemi Fenerbahçe’den sorumlu müdür olan Cengiz Şenocak ve Gezi eylemlerinde skandal kararları ile tanınan ve ihraç edilen Yılmaz Avcu sanıklar arasında.
2013'te İstanbul Sarıyer'de bulunan ikinci derece askeri yasak bölge SİT alanından ortak yer alan ve usulsüz olmasına rağmen alana hafriyat makineleri getirdikleri için Şubat 2014'te soruşturma açılan 5 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Zekeriyaköy Kasapçayırı'nda bulunan SİT alanı 141 ada 6 parselde bin 309 metrekareyi kapsıyor. Arsa niteliği taşımayan alanda hissesi bulunan 5 müdür, bir inşaat firmasıyla anlaştı. SİT alanı aynı zamanda ikinci derece askeri yasak bölge içindeydi. Arsa statüsü olmayan alana 5 müdür hafriyat makineleri getirince, duruma el konuldu. Ardından SİT alanında uygunsuz işlem yapan 5 emniyet müdürü hakkında işlem yapıldı. Soruşturma ise 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçlamasıyla sürüyor.
ERGÜDER'İN İSMİ TÜM KUMPASLARDA
Ergüder, FETÖ'den re'sen emekli edildi. Tahşiye kumpasına dair 14 Aralık operasyonunda tutuklandı. 10 ay cezaevinde kaldı, tutuksuz yargılanıyor. Ergenekon, Balyoz ve KCK soruşturmalarını yürüten ekibin de içindeydi. Ergüder, tahliye olunca FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'ye, "Kalbim aslında burada kaldı. Ben başta Hidayet Karaca ve diğer arkadaşlarım olmak üzere hepsinin en kısa zamanda serbest kalmalarını bekliyorum" açıklaması yaptı. Emniyet müdürlerinden Cengiz Şenocak ise önce re'sen emekli edildi. Şenocak ismi karşımıza FB Başkanı Aziz Yıldırım üzerinden Türk sporuna kurulan şike kumpası döneminde çıkıyor.
GEZİ EYLEMLERİNDE GÖREVLİYDİ Yılmaz Avcu da FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildi. Avcu, Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı dönem Çevik Kuvvet'ten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısıydı. Avcu'nun, o dönem sürekli Taksim'de bulunan The Marmara Otel'de kaldığı ve Çevik Kuvvet'teki polisleri uzun süre talimatsız bıraktığı ortaya çıktı. Talimatsız kalan Çevik Kuvvet polislerinin ise sık sık eylemcilerin arasında kaldığı ve darp edildikleri belirtildi. Avcu'nun bu tavrının sebebi ise daha sonra yapılan araştırmada gün yüzüne çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerini yönlendirmeyen müdür Avcu'nun rolünü de darbeci müdür Mithat Aynacı üstlendi. SİT dosyasında ismi bulunan emniyet müdürlerinden Veli Yıldız, önceki gün FETÖ operasyonunda İstanbul'da gözaltına alındı. SİT soruşturmasında ismi geçen emniyet müdürlerinden Metin Âşık, uzun yıllar sit dosyasının geçtiği Sarıyer'de görev yaptı. 2015 yılında Paralel Devlet Yapılanması kapsamında emekli edildi.
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HA CHP HA FETOCU IKISIDE AYNI TERÖRIST FAKAT AYRI AYRI MASKELER ALTINDA SAKLANIYOR BU VATAN HAINLERI.
mal varlıklarına el koyup geri alın.
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