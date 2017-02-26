FETÖ-PKK belleği

Uşak'ta, FETÖ soruşturma kapsamında, dört ay önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandığı için gözaltına alınan D.T'nin iş yerinde ve otomobilinde ele geçirilen 2 flash belleğin dijital incelemesi tamamlandı. Şifreli olduğu tespit edilen dijital materyallerde, farklı sanatçıların isimlerinin yazıldığı ses dosyaları bulundu. Ses dosyalarını içinden ise şarkı yerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sesdosyaları çıktı. Dosyalarda Gülen'in sohbet ve talimatlarının dışında PKK'nın dağ kadrolarının görüntülendiğivideoların da olduğu anlaşıldı. Sanık D.T. ise akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek kendisini savundu.
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