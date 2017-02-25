Yol Durumu
  1. Doğan’ın basın özgürlüğüne müdahalesi hâkimden döndü

Kampanya startı için her şey hazır

Kampanya startı için her şey hazır
AK Parti'nin bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda start alıyor. Salona grafiti ile yazılan "evet" pankartı asıldı. "Evet" yazılı kırmızı beyaz balonlar ve sahnenin her iki tarafında evet mührünün bulunduğu panolar asıldı. Sahnenin her iki tarafına ekranlar konuldu, basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın posterinin yanı sıra Türk bayrağı ve bayrağı asıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, dün çalışmalar hakkında Ankara Arena Spor Salonu'nda basın mensuplarına bilgi verdi. 30'u uluslararası 400 STK'yı davet ettiklerini, 60'ı yabancı 500 gazetecinin salonda yerini alacağını ifade eden Şahin "Yurtdışından misafirimiz olmayacak, yalnızca Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri olacak. Diğer siyasi parti yönetimlerini davet etmedik ama siyasi partilere gönül verenler burada bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin zenginliklerini barındıran 5 - 6 şarkımız var. Sloganlarımız, Başbakanımızın konuşması esnasında paylaşılacak. Cumhurbaşkanımızın bir temenni mektubunun olacağını düşünüyorum" dedi. Etkinlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait görsellerin de kullanılması bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 01:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar