KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİK
ŞEHİT ÜMİT GÜDER'İN EŞİ TÜRKAN GÜDER: "Eşim ve oğlum darbe girişimi haberini alır almaz Akıncı Üssü'ne gitti. Ben de kısa bir süre sonra onların yanına gittim. Kazan Belediyesi, darbecileri engellemek için elektrikleri kesti, vatandaşlar uçakların görüş açısını bozmak için samanlıkları ateşe verip, lastikleri yaktı. O gün bize ateş edenlere asker değil 'hain' diyorum. Darbeye karşı durarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledik. Sonra üzerimize ateş açıldı. Eşim şehit, oğlum ise gazi oldu. Vatan sağ olsun. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. İhtilalleri ve yapılan haksızlıkları unutmadık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bize her zaman dik durmamız gerektiğini öğretti. Halkın içinden gelen biri olarak, bizim her zaman yanımızda oldu. Biz de onun hep yanında olacağız. Referandumda 'evet' dersek, bir daha milletin iradesini engellemeye kimsenin gücü yetmez."
DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR'İN BABASI NİHAT TAKDEMİR: "Oğlum 15 Temmuz'da ekranlarda Cumhurbaşkanımız'ın davetini görünce, 'Baba, Cumhurbaşkanımız çağırıyor, ben burada duramam' dedi. Arkadaşlarıyla beraber Akıncı Üssü'ne gitti. Daha sonra şehit olduğu haberini aldık. Devletimiz, zor günlerimizde hep yanımızda oldu. Kahramankazan'da 16 Nisan'da 'evet' oylarının yüzde 70'i aşacağını düşünüyorum. Daha güçlü bir Türkiye için, dünyaya 'dur' diyen liderimiz için biz 'evet' diyoruz."
BAĞIMSIZLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN
GAZİ SİNAN COŞKUN: "Darbeleri büyüklerimizden duyup, tarih kitaplarından okumuştuk. Televizyonlarda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını görünce merakımız arttı. Kısa süre sonra olayın iç yüzünü öğrendik. Camilerden yükselen salâ seslerini duyunca, evde durmak bize haram oldu. Vatanımız ve milletimiz için Akıncı Üssü'ndeydik. Referandumda da vatan ve milletimiz için 'evet' diyeceğiz. Bağımsızlığımızı korumak için, üreten güçlü bir Türkiye için desteğimiz 'evet' diyeceğiz."
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