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’nün oyunu

girişimine destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve kamudan ihraç edilen 'cüler yeni bir sinsi plan peşinde...

FETÖ’nün AYM oyunu
Son 3 ayda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda yüzde 300'lük artış yaşanırken, 'cüler 'ne (AİHM) doğrudan başvuru yapabilmek için 'yi tıkamak amacıyla harekete geçti. girişiminden sonra faaliyete geçirilen Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Hâkim Kenan Şenlik, FETÖ'cü hainlerin sinsi planına dikkat çekerek, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sayısının bu yıl 100 bini aşacağı aşikâr. Anayasa Mahkemesi'nin yılda ortalama 20 bin başvuruyu karara bağladığı dikkate alındığında bu başvuruların 5 yılda sonuçlanabileceği ortaya çıkıyor. 5 yıllık bir karar süreci AİHM'ye göre makul sürenin aşılması kabul edilmektedir. Tedbir alınmazsa AİHM, Anayasa Mahkemesi'ni devre dışı bırakabilir" dedi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 01:42
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