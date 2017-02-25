Delili kendisi verdi: Bay Lock!

Duruşmaya Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi ünlü spor adamları da girdi. Mahkeme, bu isimlerin müdahil olmasına karar verdi.
İstanbul Organize Şube eski Müdürü Nazmi Ardıç ise söz istedi. Dosyada aleyhine hiç bir delilin bulunmadığını söyledi. Fakat kimseyi ikna edemedi.
Casusluk ve darbeden de yargılanan Ardıç'ın şu sözleri, FETÖ üyeliğini açıkça gösterdi: ByLock kullanmadım. Telefona indirmiş olabilirim. Hatırlamıyorum ama kullanmadım.
NAZMİ ARDIÇ
Teröristbaşı Gülen'den talimat aldı. Ergenekon, Askeri Casusluk, Şike operasyonlarına imza attı. 17-25 Aralık kumpasını hazırladı. 20 Nisan 2015'te de tutuklanıp hapse atıldı.
CAN DÜNDAR
FETÖ'cülerle gizli ihanet planları yaptı. Ama TAKVİM'e yakalandı. Örgütün talimatıyla devlet sırlarını Cumhuriyet'te yayınladı. Vatana ihanet davası açılınca da Almanya'ya kaçtı.
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