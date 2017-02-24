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Teslim olacakmış

Teslim olacakmış
Dün 'da da önemli bir vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan ci hainler, hakim karşısına çıktı. Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun ve Üsteğmen Murat Köse savunma yaptı. Sagun, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Binbaşı Şükrü Seymen, timiyle verdiği brifingte bize hedefin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Burada sadece bizim tim vardı. Marmaris'te otele 500-600 metre uzaklıkta sahile indik. Bu sırada koşarak yanımıza kırmızı tişörtlü bir sivil geldi ve Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli söyleyerek yön tarif etti. Eğer o kırmızı tişörtlü sivil gelmeseydi biz o oteli bulamazdık. Bize Cumhurbaşkanı'na suikast emri verilmedi. Araziye kaçtıktan sonra bende teslim olma düşüncesi vardı. Ama grupta teslim olursa öldürülme şüphesi hakimdi." Köse ise Binbaşı Şükrü Seymen'i daha önceden tanıdığını ve idol olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Terör operasyonuna gittiğimizi düşündüm. Gökhan Şahin Sönmezateş, TSK'nın yönetimine el koyduğunu ve sıkı yönetim ilan edildiğini söyleyince, Şükrü Seymen'e operasyonun içeriğini sordum. O da, 'VIP bir kişinin, Cumhurbaşkanı'nın sağ salim alınacağını' söyledi. Emre itaatsizlik edersem öldürüleceğimi düşünerek göreve devam ettim. Polislere de el bombasını İsmail Yiğit attı."
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