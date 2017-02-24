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Terörcüman

Terörcüman
Terör operasyonları konsolosluğa uzandı. Operasyon, Adana-Mardin hattında yaşandı. Buna göre geçtiğimiz günlerde Mardin'de düzenlenen operasyonda Behzat kod adlı 'lı ölü ele geçirildi. Ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlı zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ekipler, Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşme yaptı. Uluçay, polis ekiplerince konsolosluk binasının önünde gözaltına alındı. Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasa dışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi.


* Hamza Uluçay'ın Adana'daki evinde ele geçirilen yasa dışı kitaplar, polis tarafından incelenmeye alındı.


* ABD Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay, PKK üyeliğinden gözaltına alındı. Evinde yasa dışı kitaplar ile FETÖ'nün şifresi olan 1 dolar çıktı!
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