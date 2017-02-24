Terörcüman

Terör operasyonları konsolosluğa uzandı. Operasyon, Adana-Mardin hattında yaşandı. Buna göre geçtiğimiz günlerde Mardin'de düzenlenen operasyonda Behzat kod adlı PKK'lı ölü ele geçirildi. Ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hamza Uluçay adlı zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ekipler, ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşme yaptı. Uluçay, polis ekiplerince konsolosluk binasının önünde gözaltına alındı. Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasa dışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi.
* Hamza Uluçay'ın Adana'daki evinde ele geçirilen yasa dışı kitaplar, polis tarafından incelenmeye alındı.
* ABD Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay, PKK üyeliğinden gözaltına alındı. Evinde yasa dışı kitaplar ile FETÖ'nün şifresi olan 1 dolar çıktı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.