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’in altını kazdı

Sultanahmet’in altını kazdı
İstanbul'da filmleri aratmayan bir kaçak olayı yaşandı. Kaçakçılık ekipleri, 'teki tarihi surların bulunduğu bölgede yapıldığı ihbarını aldı. Dün Akbıyık Caddesi'ndeki bir gecekondu evin bahçesinin kazıldığı adrese operasyon düzenledi. Matbaacı olduğu öğrenilen Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, Bizans dönemine ait eserler buldu. Evin bahçesinden kaçak kazı için 5 ay önce 6 metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit edildi. Tünelin diğer ucunun Sultanahmet Camisi'nin altına kadar gittiği görüldü. Tarihi eserler incelenmek üzere Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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