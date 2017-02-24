Sultanahmet’in altını kazdı

İstanbul'da filmleri aratmayan bir kaçak kazı olayı yaşandı. Kaçakçılık ekipleri, Sultanahmet'teki tarihi surların bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Dün Akbıyık Caddesi'ndeki bir gecekondu evin bahçesinin kazıldığı adrese operasyon düzenledi. Matbaacı olduğu öğrenilen Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, Bizans dönemine ait eserler buldu. Evin bahçesinden kaçak kazı için 5 ay önce 6 metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit edildi. Tünelin diğer ucunun SultanahmetCamisi'nin altına kadar gittiği görüldü. Tarihi eserler incelenmek üzere Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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