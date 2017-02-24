Özel harekat polisi olmak isteyenlerin merakla beklediği tarih açıklandı.



Fiziki yeterlilik sınavını geçenler, sabırsızlıkla mülakat tarihini bekliyordu. İşte o açıklama, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Buna göre görüşmeler, 27 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Duyuru, bir çok aday tarafından heyecanla karşılandı.

Adaylar, sınava nerede ve ne zaman katılabileceklerini 25 Şubat Cumartesi günü öğrenebilecekler.

Bunun için akademinin İnternet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle inceleme yapmaları yeterli olacak.

Sözlü mülakat aşamasını da geçen adaylar ise eğitimlere katılmak üzere eğitim merkezlerine gönderilecekler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin özel harekat polisi alınacağını duyurmuştu.