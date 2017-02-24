McCain’e cevabı verildi!

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldi. McCain, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'a karşı Rakka'da yürütülecek operasyonda PYD/YPG gibi terör örgütleriyle değil Suriye'nin yerel güçleriyle hareket etmek gerektiğini söyledi. Erdoğan, birterör örgütüyle mücadele ederken başka bir terörörgütünün desteklenmesinin doğru olmadığını dilegetirdi. ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde Suriye'de terör örgütleri PYD/YPG'ye verilen desteğin oluşturduğu rahatsızlık Senatör McCain'e de iletildi.
TÜRK-AMERİKAN İTTİFAKI ÖNEMLİ
Senatör McCain görüşmede, Erdoğan'a, "YPG'nin geleceği ne olacak?" diye sordu. Erdoğan bunun üzerine, "Bir terör örgütünün geleceği ne olacaksa onun geleceği de o olacak" karşılığını verdi. Görüşmede mülteci krizinin çözümü konusunda terörden arındırılmış güvenli ve uçuşa yasak bölge konusu da masaya yatırıldı. Erdoğan, Obama'ya da sunulan planının mülteci sorunu için önemli bir çözüm olacağını vurguladı. Senatör McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Ortak demokratik değerler temelinde Türk-Amerikan ittifakını her zaman savunduğuna dikkati çekti.
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