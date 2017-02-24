Kandil’e transfer

İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi öğrencisi Şeyma U. (24) adlı kız, cinsiyet değiştirdi. Ardından terör yuvası Kandil'e kaçıp kanlı terör örgütü PKK'ya katıldı. Hainlerin elbisesini giyinip kan lobisine röportaj verdi. Anne ve babası ise Irak'ın kuzeyindeki Zaho'ya gidip Şeyma U.'yu Türkiye'ye getirdi. Ardından yargılanmaya başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şeyma U., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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