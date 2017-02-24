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’e transfer

Kandil’e transfer
Bilim Tarihi öğrencisi Şeyma U. (24) adlı kız, cinsiyet değiştirdi. Ardından terör yuvası 'e kaçıp kanlı terör örgütü 'ya katıldı. Hainlerin elbisesini giyinip kan lobisine röportaj verdi. Anne ve babası ise Irak'ın kuzeyindeki Zaho'ya gidip Şeyma U.'yu Türkiye'ye getirdi. Ardından yargılanmaya başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şeyma U., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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