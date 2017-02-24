Cerab'ulus'

Hainler hem içerden hem dışarıdan saldırdı. Türkiye kaos çetesine yönelik operasyon başlattı. Bunun en önemlisi Fırat Kalkanı Harekatı'ydı. Harekat geçtiğimiz Ağustos ayında başlatıldı. Mehmetçik, terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın uzantısı olan PYD'yi ortadan kaldırdı. İlk olarak Suriye'nin Cerablus kenti DEAŞ'tan kurtarıldı. Türkiye sayesinde yeniden özgürlüğüne kavuşan kentte hayat yeniden başladı. Türkiye kentte önce güvenliği sağladı, ardından yeni hayatın temellerini attı. Harabeye dönmüş olan ilçede, DEAŞ tarafından cezaevi ve komuta merkezine dönüştürülen hastane ile okul binası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı. Öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı. 6 ay içinde kentin elektrik ve su ihtiyacı giderilirken, fırınlar ve marketler de açıldı. Öte yandan Münbiç'te terör örgütü PYD'nin zulmünden kaçan Suriyeliler, Cerablus'a sığınmaya başladı. Bölge halkı, "Türkiye sayesinde yeniden topraklarımıza dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.





EL BAB TAMAM

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün en kritik adım atıldı. Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kentinde DEAŞ'lı kalmadı. Türk Özel Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilçenin merkezine girerek kentte tam anlamıyla kontrolü sağladı. ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, "Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde" açıklamasını yaptı. Öte yandan Fırat Kalkanı'yla teröristlerden temizlenen alan bin 900 kilometrekareye ulaştı.