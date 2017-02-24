Atmaca tutmaca

Türkiye dün Ankara'ya kilitlendi. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması gerçekleştirildi. Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada 18 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna götürüldü. Duruşmayı şehit Ömer Halisdemir'in kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir ile eşi Hatice Halisdemir de izledi. Duruşmada ilk olarak vurulmasından sonra Ömer Halisdemir'e iki el daha ateş eden sanık Üsteğmen Mihrali Atmaca dinlendi. Atmaca şöyle dedi:



AKSAKALLI DİNLENECEK

"15 Temmuz gecesi Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, Başbakan'ın TSK içinde bir grubun kalkışma içinde olduğuna dair açıklamasını duydum. TİM Komutanı Ahmet Kemal Yüzbaşı bana 'Bu paralelcilerin darbesidir' dedi. Bunun üzerine Tabur Komutanı Fatih Şahin, Kemal Yüzbaşı'ya dönerek, 'Eğer darbe görevi alırsak emre karşı mı çıkacaksın?' diye çıkıştı. Uçakta önde ise Semih Terzi oturuyordu. Terzi'nin elinde bir telefon vardı. Telegram benzeri bir programı gördüm. Ankara'ya indiğimizde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittik. Terzi'nin bir metre önünde yürüyordum. Karargaha 15 metre kala arkamdan 2-3 el silah sesi duydum. Ve birinin 'Ahhh' diye bağırdığını duydum. Sesten bunun Terzi olduğunu anladım. Fatih Şahin, 'Ateş baskısı' dedi. Ardından iki kişi, vurulan şahsın başına gitti. Yaralı kişiyi çekip binanın önüne getirdi. Tabur komutanı Şahin 'Etkisiz hale getirin' diye bir emir verdi. Üzgünüm emre binaen ateş ettim." Sanık Şahin ise bu sözlere itiraz etti. Şahin, "Rahmetli Ömer'i o pozisyonda hiç görmedim, böyle de bir emir vermedim" deyince şehidin eşi Hatice Halisdemir sinirlendi. "Onun adını ağzına alma. Tüm sanıklardan şikayetçiyim" diye tepki gösterdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın tanık olarak dinleneceği dava 20 Mart'a ertelendi.





* Fırat Kalkanı Harekatı'nı bizzat yöneten Komutan Zekai Aksakallı, tanık olarak dinlenecek.





* Şehit Halisdemir'in eşi tüm duruşmaları takip etti.