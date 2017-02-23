Üçkağıtçılar

İngiliz Ronald Fiddler (Üçkağıtçı) 20 yaşında Müslüman oldu. Pakistan ve Afganistan’da casusluktan yakalandı. En son ABD onu Guantanamo’ya attı. İngiliz diplomatlar Fiddler’i çıkardı. 1.5 milyon dolar da para verdi. O ise DEAŞ’a katıldı. Musul’da intihar saldırısı yaptı
DEAŞ'ın İngiliz ve ABD bağlantıları her geçen gün daha da ortaya çıkarken, Musul'da geçen hafta gerçekleşen bir intihar saldırısı İngiliz hükümetinin DEAŞ'lı teröristler ile nasıl yakın ilişki içinde olduğunu gösterdi. 20 yaşında Müslüman olduktan sonra Cemal el Haris adını alan Ronald Fiddler(Üçkağıtçı) isimli İngiliz, Ebu Zekeriya el-Britani isimli vatandaşıyla beraber bombalı araç saldırısı düzenledi. DEAŞ, patlayıcılarla doldurulmuş bir arabayı Musul'da bir askeri üssün içine sürerek koalisyon güçlerine ağır kayıp verdirdi. Örgüt, bir teröristin araçtaki videosunu yayınladı. Videodaki kişinin Cemal el Haris olduğu ailesi tarafından doğrulandı. İlginç olan ise el Haris'in geçmişiydi. Müslüman olduktan sonra Afganistan'a giden el Haris burada İngiliz casus olduğuna inanan Taliban tarafından yakalandıktan sonra hapse atıldı. Kız kardeşi Maxine Fiddler onun Taliban'a katıldığını ancak hapse atıldığını anlattı. ABD askerleri ise Taliban operasyonu yaptıktan sonra yakaladıkları Fiddler'i Guantanamo'ya gönderdi.
İÇİŞLERİ BAKANI ONA KEFİL OLMUŞTU
Burada işkence gördüğü iddia edilen Fiddler'in serbest bırakılması için 2002'de kampanyalar yapıldı. Tony Blair'e bağlı İngiliz hükümeti Fiddler'in "ABD'ye karşı terör saldırısı" içerisine girmediğini savundu. Fiddler daha önce Pakistan'da hapse düşmüş ve onu "Kendinibeğenmiş" olarak niteleyen İngiliz diplomatlarınaraya girmesiyle serbest kalmıştı. İngiliz halkı onun terörist olduğuna inanıyor ve Guantanamo'dan bırakılmasını istemiyordu. İngiliz Dışişleri, onun serbest kalması için ABD'ye baskı yaparken İçişleri BakanıDavid Blunkett de "Fiddler-el Haris, İngiliz halkınıtehdit etmeyecek" garantisini veriyordu. Ve 2004'te salındı. Üstelik İngiliz hükümeti kendisine 1.5 milyon dolar tazminat ödedi. O ise üç yıl önce DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye kaçtı. Karısı Shukee Begum, onun Suriye'ye gittiğini doğruladı. Fiddler geçen hafta bomba yüklü aracı sürmeden önce kameralara gülümsedi ve sonra gaza bastı. Birçok İngiliz'e göre o yıllardır Pakistan, Afganistan, Suriye ve Irak'ta terör örgütleri içinde görev yapan İngiliz ajanlarından biriydi. El Haris'in akrabaları ise onun hakkında konuşmayı reddetti.
1) VEDALAŞTI
Ronald Fiddler DEAŞ'ın içindeki ilk İngiliz ajan değildi. Bu isimlerden aynı zamanda Kanada vatandaşı olan Muhammet el Raşit, Şanlıurfa'da yakalanmıştı. Cemal El Haris ismini alan Ronald Fiddler ise Pakistan ve Afganistan'daki görevlerinden sonra DEAŞ'a katıldı. Bomba yüklü araç ile intihar saldırısı yapan Fiddler, son olarak bu veda pozunu verdi.
2) GAZA BASTI
Fiddler'in sürdüğü bomba yüklü araç DEAŞ tarafından bu şekilde görüntülendi.
3) PATLATTI
Araç havaya uçtu. Fiddler'in de araçta İngiliz arkadaşı ile öldüğü kabul edildi.
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