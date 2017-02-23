Şike raporu resmi değil

Futbolda şike soruşturmasında 'kumpas' kurduğu iddiasıyla haklarında dava açılan ve hazırladığı tutanakla 'futbolda şike' soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Lokman Yanık, bu raporun resmi hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi. Şike kumpası davasında dinlenen Yanık, "2007'de yanıma verilen bir MİT görevlisiyle birlikte çalışmaya başladım. O kişi 2010'da Giresunspor Başkanı Osman Çırak'la yanıma geldi. Olgun Peker onu tehdit etmiş. Para istemiş. Bununla ilgili bir rapor hazırladım. Sadece Çırak'ın ifadesiyle. Hiçbir resmi geçerliliği olmayan bir rapor... Onu dönemin Emniyet Müdürü HüseyinÇapkın'a götürdüm. O da raporu alıpNazmi Ardıç ve Mutlu Ekizoğlu'na verdi. Resim geçerliliği olmayan o rapordan 3 Temmuz'u çıkardılar" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.