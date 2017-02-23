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raporu resmi değil

Şike raporu resmi değil
Futbolda soruşturmasında 'kumpas' kurduğu iddiasıyla haklarında dava açılan ve hazırladığı tutanakla 'da şike' soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Lokman Yanık, bu raporun resmi hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi. Şike kumpası davasında dinlenen Yanık, "2007'de yanıma verilen bir MİT görevlisiyle birlikte çalışmaya başladım. O kişi 2010'da Giresunspor Başkanı Osman Çırak'la yanıma geldi. Olgun Peker onu tehdit etmiş. Para istemiş. Bununla ilgili bir rapor hazırladım. Sadece Çırak'ın ifadesiyle. Hiçbir resmi geçerliliği olmayan bir rapor... Onu dönemin Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a götürdüm. O da raporu alıp Nazmi Ardıç ve Mutlu Ekizoğlu'na verdi. Resim geçerliliği olmayan o rapordan 3 Temmuz'u çıkardılar" diye konuştu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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