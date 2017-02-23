Onlar vurmamış!

HERKES ATEŞ ETTİ:
Savunmasını yapan sanık Halit Çelik, darbeci General Terzi'nin emriyle Diyarbakır'dan Ankara'ya uçtuklarını belirtti. Çelik "Uçağa giderken otobüsün radyosunda Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığına ilişkin bilgiler veriliyordu. Ben de 'Herhalde Genelkurmay Başkanı'nı kurtaramaya gidiyoruz' diye düşündüm. Ankara'ya inince helikopterle ÖKK'ye geçtik. Terzi önde biz arkada karargah kapısına doğru yürüdük, binaya 30 metre vardı. Bir şahıs çok yakın mesafede Terzi'nin arkasından ateş edip sağ çaprazdan ağaçların arasına kaçtı. Çok hızlı bir şekilde onun arkasından ateş edenler oldu.
SİLAH SESLERİ DUYDUM:
Sanıklardan eski Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Topbaş da Ankara aktarmalı olarak Suriye'ye gittiklerini sandığını söyledi. Topbaş, "Ben ağaçların oradaydım. Sadece silah sesleri duydum" dedi.
5-6 EL ATEŞ EDİLDİ:
Semih Terzi'nin yanında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giden Astsubay Gökay Engin ise savunmasını şöyle yaptı: Diyarbakır'dayken bize hazırlanmamızı söylediler. Sonra Van'da patlama olduğunu ve oraya gideceğimizi belirttiler. Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin, Semih Terzi'nin uçakta olduğunu işaret etti. Uçakta normalde herkesin 5-7 şarjörü olur, 'Herkes şarjörünü 10'a tamamlasın' dediler. Ankara'da iki helikopter hazırlandı. ÖKK'ya inince Semih Terzi kestirme bir yoldan karargaha doğru yürüdü. Aramızda 50 metre vardı. Silah sesi geldi 5-6 el. Sonra Semih Terzi'nin sesini duydum, nara attı, bağırdı, canının yandığı belliydi. Biz, 'Semih Terzi vuruldu' dedik.
2 EL SİLAH SESİ DUYDUM:
Darbeci Semih Terzi'nin yakın koruması olarak görev yapan sanık Astsubay Hasan Aksoy da şunları anlattı: Ömer Halisdemir yanağımı sıktı. 'Kim tugay komutanı' diye sordu. Ben de Semih Terzi'yi gösterdim. Yürüdü ve tugay komutanına doğru ateş etti. Sonra silahlar patladı. Daha sonra Ömer Halisdemir'i karargahın önüne getirdik. İlk yardım yaptık. Nabzı vardı. O sırada 2 el silah sesi duydum. Döndüğümde Mihrali üsteğmenin silahını yerleştirdiğini gördüm.
* Darbeci general Semih Terzi'yi vuran Ömer Halisdemir cuntacılar tarafından katledildi. Hainler ise onu kimin vurduğunu görmediklerini söyledi.
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