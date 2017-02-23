Kim takar Selo’yu

Meclis Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü. Bu karara Yüksekdağ'ın bir canlı bombanın mezarı başında anma törenine katılması oldu. HDP'yeikinci şok ise Selahattin Demirtaş'ınbeş aylık hapis cezasının onanmasıylageldi. Mahkeme Demirtaş'ın terör örgütü propagandası suçundan pişmanlık duymaması ve suç işlemeye meyilli yapısınedeniyle cezayı ertelemedi. Bir başka HDP'li İdris Baluken de terör soruşturmasıkapsamında tutuklandı. PKKbağlantısı nedeniylebir günde üç şokyaşayan HDP ve partininhizmet ettiğiKandil, bu gelişmelerüzerine dün HDP'ninen güçlü olduğu Hakkari,Şırnak veDiyarbakır'da eylem talimatı verdi. Ancak terörden bıkan ve yıllarca PKK'nın tehdidi nedeniyle eylemlere katılan bölge halkı bu çağrıya kulak asmadı. Üç şehir ve ilçelerindezorla eylemlere gönderilen çocuklar, okullarınbahçelerinde oynadı. Hakkari,Diyarbakır ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşlarise çarşı-pazara giderek günlükhayatlarına devam etti.
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