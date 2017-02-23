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Kim takar Selo’yu

Kim takar Selo’yu
Meclis Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında Eş Başkanı 'ın milletvekilliği düşürüldü. Bu karara Yüksekdağ'ın bir canlı bombanın mezarı başında anma törenine katılması oldu. HDP'ye ikinci şok ise Selahattin Demirtaş'ın beş aylık hapis cezasının onanmasıyla geldi. Mahkeme Demirtaş'ın terör örgütü propagandası suçundan pişmanlık duymaması ve suç işlemeye meyilli yapısı nedeniyle cezayı ertelemedi. Bir başka HDP'li İdris Baluken de terör soruşturması kapsamında tutuklandı. PKK bağlantısı nedeniyle bir günde üç şok yaşayan HDP ve partinin hizmet ettiği Kandil, bu gelişmeler üzerine dün HDP'nin en güçlü olduğu Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır'da eylem talimatı verdi. Ancak terörden bıkan ve yıllarca 'nın tehdidi nedeniyle eylemlere katılan bölge halkı bu çağrıya kulak asmadı. Üç şehir ve ilçelerinde zorla eylemlere gönderilen çocuklar, okulların bahçelerinde oynadı. Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar ise çarşı-pazara giderek günlük hayatlarına devam etti.


* BURASI DİYARBAKIR


* BURASI ŞIRNAK
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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