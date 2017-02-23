Kim bu iki sivil

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen 18 darbeci, tekrar hakim karşısına çıktı. Hepsi yine 3 maymunu oynadı. Aynı cümleleri sıraladı: Görmedim, duymadım, bilmiyorum!



İçlerinden sadece Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Çelik'in söylediği bir cümle, duruşma salonunda şok etkisi yarattı! Herkes şaşırıp kaldı! İşte o hainin, davanın seyrini değiştirecek itirafları:



Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmek için toplandık. Havaalanı yolunda, bindiğimiz otobüse bir polis aracı eskortluk yaptı. Özel seçilen ekip, bir bir uçağa alındı! Tuğgeneral Semih Terzi de başımızdaydı!



Ama yanında 2 sivil vardı! Daha önce hiç karşılaşmadığım, tanımadığım insanlardı! Terzi'nin darbeci olduğunu bilmiyordum. Ömer Halisdemir'i vuranı da görmedim! Darbeyi duymadım!



