15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen 18 darbeci, tekrar hakim karşısına çıktı. Hepsi yine 3 maymunu oynadı. Aynı cümleleri sıraladı: Görmedim, duymadım, bilmiyorum!
İçlerinden sadece Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Çelik'in söylediği bir cümle, duruşma salonunda şok etkisi yarattı! Herkes şaşırıp kaldı! İşte o hainin, davanın seyrini değiştirecek itirafları:
Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmek için toplandık. Havaalanı yolunda, bindiğimiz otobüse bir polis aracı eskortluk yaptı. Özel seçilen ekip, bir bir uçağa alındı! Tuğgeneral Semih Terzi de başımızdaydı!
Ama yanında 2 sivil vardı! Daha önce hiç karşılaşmadığım, tanımadığım insanlardı! Terzi'nin darbeci olduğunu bilmiyordum. Ömer Halisdemir'i vuranı da görmedim! Darbeyi duymadım!
Kim bu iki sivil
Hesap vermeye başlayan FETÖ’cü hainlerden şok bir itiraf geldi. Özel Kuvvetler Komutanlığı baskınına katılan Başçavuş Halit Çelik, “uçaktayken Semih Terzi’nin yanında 2 sivil vardı. İkisi de ekibin dışındaydı ” dedi.
15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen 18 darbeci, tekrar hakim karşısına çıktı. Hepsi yine 3 maymunu oynadı. Aynı cümleleri sıraladı: Görmedim, duymadım, bilmiyorum!
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
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