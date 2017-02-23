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  1. Onlar vurmamış!
  2. Muhabire çirkin saldırı

Kim bu iki sivil

Hesap vermeye başlayan FETÖ’cü hainlerden şok bir itiraf geldi. baskınına katılan Başçavuş , “uçaktayken Semih Terzi’nin yanında 2 sivil vardı. İkisi de ekibin dışındaydı ” dedi.

Kim bu iki sivil

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen 18 darbeci, tekrar hakim karşısına çıktı. Hepsi yine 3 maymunu oynadı. Aynı cümleleri sıraladı: Görmedim, duymadım, bilmiyorum!

İçlerinden sadece Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in söylediği bir cümle, duruşma salonunda şok etkisi yarattı! Herkes şaşırıp kaldı! İşte o hainin, davanın seyrini değiştirecek itirafları:

Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmek için toplandık. Havaalanı yolunda, bindiğimiz otobüse bir polis aracı eskortluk yaptı. Özel seçilen ekip, bir bir uçağa alındı! Tuğgeneral Semih Terzi de başımızdaydı!

Ama yanında 2 sivil vardı! Daha önce hiç karşılaşmadığım, tanımadığım insanlardı! Terzi'nin darbeci olduğunu bilmiyordum. Ömer Halisdemir'i vuranı da görmedim! Darbeyi duymadım!
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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