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Her şey var yok

teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik girişimi davasının sanığı dün savunmasını yaptı: Terör operasyonuna gidiyoruz sandım

Her şey var FETÖ yok
15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan'a yapmak üzere 'e giden ekipte yer alan , dün savunmasını yaptı. ByLock kullandığına dair belge mahkemeye sunulmasına rağmen programı bilmediğini söyleyen Sarıbey şu ifadeyi verdi: "Ben bir ölüm makinasıyım. Bana terör görevi dediler. Seve seve görevi kabul ettim. Bunun için sorgulamadım. Çiğli'de Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, TSK'nın darbe bilgisini verdi. 'Genelkurmay yönetime el koydu' dedi. Bendeki rütbeyle bu duruma karşı çıkamazdım. 'VIP' bir kişinin alınacağını, emir komutanın da Binbaşı Şükrü Seymen'de olacağını söylediler. Vali ya da kaymakam alacağımızı düşünmüştüm. İndikten sonra çatışmaya girdik. Polisleri görünce şaşırdım. Sonra kaçtık. Araziye gittik. Üzerimize kurşun yağdığı için teslim olmadım. Benim hiçbir FETÖ bağlantım yoktur."
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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