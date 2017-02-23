Her şey var FETÖ yok

15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak üzere Marmaris'e giden ekipte yer alan Ali Sarıbey, dün savunmasını yaptı. ByLock kullandığına dair belge mahkemeye sunulmasına rağmen programı bilmediğini söyleyen Sarıbey şu ifadeyi verdi: "Ben bir ölüm makinasıyım. Bana terör görevi dediler. Seve seve görevi kabul ettim. Bunun için sorgulamadım. Çiğli'de Tuğgeneral Gökhan ŞahinSönmezateş, TSK'nındarbe bilgisini verdi.'Genelkurmay yönetimeel koydu' dedi. Bendeki rütbeyle bu duruma karşı çıkamazdım. 'VIP' bir kişinin alınacağını, emir komutanın da Binbaşı Şükrü Seymen'de olacağını söylediler. Vali ya da kaymakam alacağımızı düşünmüştüm. İndikten sonra çatışmaya girdik. Polisleri görünce şaşırdım. Sonra kaçtık. Araziye gittik. Üzerimize kurşun yağdığı için teslim olmadım. Benim hiçbir FETÖ bağlantım yoktur."
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