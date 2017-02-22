Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlandı.
Düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nin "Genel Hükümleri" bölümüne eklenen maddede, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler" ifadeleri yer aldı.
Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
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Hey Süphan ALLAH Maşallah işte bu bundan sora iç ve dış düşmanlarımız korksunlar titresinler.Gendi benliğimize kavuşuyoruz.
demokrasi budur....ISTEYEN......ikna odalari olmayacaktir....baslarini kapatmak icin....chp ve antidemokrat akademisyenlerine secmenlerine duyurulur.
nihayet...sindi yönetim kalkipta...bütün hanimlara...basörtüsü takma zorunlulugu koysa...basi acik olan bayanlar ne diyecek...kuzu kuzu kararami uyacaklar...yoksa...demokrasi haklarimiz ihlalmi ediliyor diyecekler..cok merek ediyorum dogrusu...basini kapatmak isteyenler ama acmak zorund olanlarin gasp edilen haklarina dair söyleyebileckleri tek kelime varmi acaba... ? basörtüsüne karsi cikan her kim ise...diktatördür...darbeci ruhludur....bu Kadar basit.
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