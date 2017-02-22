İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a ait 41 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 çapında 6 fişek, çok sayıda çeşitli dijital ve yazılı belgelerle örgütsel doküman ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri tamamlanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.