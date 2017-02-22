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'da dev DEAŞ operasyonu

Terörle mücadele kapsamında Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a ait 41 farklı adrese eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda dev DEAŞ operasyonu! 41 adrese baskın

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a ait 41 farklı adrese eş zamanlı düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 çapında 6 fişek, çok sayıda çeşitli dijital ve yazılı belgelerle örgütsel doküman ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri tamamlanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 10:52
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