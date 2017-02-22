Referandum sürecinde terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKP-C ile aynı cephede yer alan CHP ve yardakçısı FETÖ medyası referandum yaklaştıkça yeni taktiklere başvuruyor. FETÖ'nün aklıyla ucuz numaralara başlayan CHP şimdi de "PKK evet diyecek" şeklinde bir yalan ortaya attı.
Ancak CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün bu yalanı bizzat terör örgütü PKK'nın yöneticileri tarafından yalanlandı. Son olarak terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yapmıştı. Aynı zamanda HDP de 'hayır' için çalışacaklarını duyurmuştu.
Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün böyle bir yalan ortaya atması şaşkınlıkla karşılandı.
CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün yeni yalanı
Referandum yaklaştıkça panikleyip her türlü yola başvuran CHP ve FETÖ'cü Sözcü şimdi de PKK'nın referandum sürecinde 'evet' oyu için çalışacağı yalanını ortaya attı. PKK'nın daha önce 'hayır' oyuna destek vereceğini açıklamasına rağmen CHP ve Sözcü böyle bir yalanı ortaya atarak resmen seçmenin aklıyla alay etti.
Referandum sürecinde terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKP-C ile aynı cephede yer alan CHP ve yardakçısı FETÖ medyası referandum yaklaştıkça yeni taktiklere başvuruyor. FETÖ'nün aklıyla ucuz numaralara başlayan CHP şimdi de "PKK evet diyecek" şeklinde bir yalan ortaya attı.
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EVET demememek için ne neden var? evetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
sözümüz söz EVET DİYECEĞİZ
İnşallah 16 nisanda rekor evetle Ülke Vatan Masum Millet Devlet düşmanlarına %68 EVET le ders vereceğiz der ondan sonra bu hainlik yapanların ve hainlik düşünenlerin belleri kırılacak
Chpkk BIZI KANDIRAMIYACAKSINIZ SIZ NE YAPARSANIZ YAPIN BIZ EVET DIYECEGIZ VE BU SANDIKTAN EVET EVET EVET ler CIKACAK ISTEDIGINIZ KADAR KUDURUN ONDAN SONRADA BAKIN ARTIK BIZIM GÜCÜMÜZE YÜCE RABBIM BIZE YÜRÜ KULLARIM DIYECEK SONRADA BIZ KOSACAGIZ KIMSE BIZI TUTAMIYACAK
sözcü madem fetöcü neden kapatılmıyor ? 5 para etmez asparagas haberler yapıyorlar allahtan millet cahil değil bu tür gazeteleri TUVALET KAĞIDI olarak kullanıyorlar.16 nisan bunlarında sonu olacak.
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