Referandum sürecinde terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKP-C ile aynı cephede yer alan CHP ve yardakçısı FETÖ medyası referandum yaklaştıkça yeni taktiklere başvuruyor. FETÖ'nün aklıyla ucuz numaralara başlayan CHP şimdi de "PKK evet diyecek" şeklinde bir yalan ortaya attı.



Ancak CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün bu yalanı bizzat terör örgütü PKK'nın yöneticileri tarafından yalanlandı. Son olarak terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yapmıştı. Aynı zamanda HDP de 'hayır' için çalışacaklarını duyurmuştu.



Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün böyle bir yalan ortaya atması şaşkınlıkla karşılandı.



