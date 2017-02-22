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ve 'cü 'nün yeni yalanı

Referandum yaklaştıkça panikleyip her türlü yola başvuran ve 'cü şimdi de 'nın referandum sürecinde 'evet' oyu için çalışacağı yalanını ortaya attı. PKK'nın daha önce 'hayır' oyuna destek vereceğini açıklamasına rağmen CHP ve Sözcü böyle bir yalanı ortaya atarak resmen seçmenin aklıyla alay etti.

CHP ve FETÖcü Sözcünün yeni yalanı

Referandum sürecinde terör örgütleri , , DHKP-C ile aynı cephede yer alan ve yardakçısı FETÖ medyası referandum yaklaştıkça yeni taktiklere başvuruyor. FETÖ'nün aklıyla ucuz numaralara başlayan CHP şimdi de "PKK evet diyecek" şeklinde bir yalan ortaya attı.

Ancak CHP ve FETÖ'cü 'nün bu yalanı bizzat terör örgütü PKK'nın yöneticileri tarafından yalanlandı. Son olarak terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili "hayır" çağrısı yapmıştı. Aynı zamanda HDP de 'hayır' için çalışacaklarını duyurmuştu.

Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken CHP ve FETÖ'cü Sözcü'nün böyle bir yalan ortaya atması şaşkınlıkla karşılandı.

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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 12:22
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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MEHMET MEHMET

EVET demememek için ne neden var? evetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 16:33
mustafa mustafa

sözümüz söz EVET DİYECEĞİZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 16:32
Ali Haydar BULUT Ali Haydar BULUT

İnşallah 16 nisanda rekor evetle Ülke Vatan Masum Millet Devlet düşmanlarına %68 EVET le ders vereceğiz der ondan sonra bu hainlik yapanların ve hainlik düşünenlerin belleri kırılacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 22.02.2017 14:52
CANIM YURDUM CANIM YURDUM

Chpkk BIZI KANDIRAMIYACAKSINIZ SIZ NE YAPARSANIZ YAPIN BIZ EVET DIYECEGIZ VE BU SANDIKTAN EVET EVET EVET ler CIKACAK ISTEDIGINIZ KADAR KUDURUN ONDAN SONRADA BAKIN ARTIK BIZIM GÜCÜMÜZE YÜCE RABBIM BIZE YÜRÜ KULLARIM DIYECEK SONRADA BIZ KOSACAGIZ KIMSE BIZI TUTAMIYACAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 22.02.2017 13:34
YES YES

sözcü madem fetöcü neden kapatılmıyor ? 5 para etmez asparagas haberler yapıyorlar allahtan millet cahil değil bu tür gazeteleri TUVALET KAĞIDI olarak kullanıyorlar.16 nisan bunlarında sonu olacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 22.02.2017 13:24
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